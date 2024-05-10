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Ошукали майже 100 українців, які збирали кошти для ЗСУ: суд покарав групу шахраїв

13:59, 10 травня 2024
Зловмисники заволоділи коштами майже 100 жителів із різних регіонів України на суму 1,3 мільйон гривень.
Ошукали майже 100 українців, які збирали кошти для ЗСУ: суд покарав групу шахраїв
Фото: cyberpolice.gov.ua
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На Дніпропетровщині перед судом постали зловмисники, які видавали себе за благодійників та ошукали українців на понад мільйон гривень. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Зазначається, що зловмисників, які ошукували громадян під виглядом благодійних організацій, викрили влітку 2023 року. Вони знаходили в інтернеті оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ та лікування військових. Видаючи себе за представників міжнародних волонтерських організацій або платіжних установ, шахраї з фейкових сторінок в соцмережах пропонували «допомогу».

Для отримання грошового переказу, як правило з Польщі у злотих, зловмисники пропонували потерпілим зробити певні дії нібито для конвертації коштів. Насправді ж аферисти виманювали персональні та банківські дані, за допомогою яких входили в інтернет-банкінг жертв і виводили гроші на підконтрольні банківські рахунки.

Правоохоронці встановили, що обвинувачені заволоділи коштами майже 100 жителів із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить 1,3 мільйона гривень. На майно фігурантів було накладено арешт. Наразі потерпілим вже відшкодовано майже 330 тис. грн.

У березні 2024 року правоохоронці завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт. Суд визнав винними учасників організованої групи: організатора групи засуджено до 9,5 років, а його спільників – до 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією належного майна.

Фото: cyberpolice.gov.ua

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