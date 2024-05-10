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Обманули почти 100 украинцев, собиравших средства для ВСУ: суд наказал группу мошенников

13:59, 10 мая 2024
Злоумышленники завладели средствами почти 100 жителей из разных регионов Украины на сумму 1,3 миллиона гривен.
Обманули почти 100 украинцев, собиравших средства для ВСУ: суд наказал группу мошенников
Фото: cyberpolice.gov.ua
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На Днепропетровщине перед судом предстали злоумышленники, которые выдавали себя за благотворителей и обманули украинцев более чем на миллион гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.

Отмечается, что злоумышленников, обманывавших граждан под видом благотворительных организаций, разоблачили летом 2023 года. Они находили в интернете объявления о сборе средств на помощь ВСУ и лечении военных. Выдавая себя за представителей международных волонтерских организаций или платежных учреждений, мошенники с фейковых страниц в соцсетях предлагали «помощь».

Для получения денежного перевода, как правило, из Польши в злотых, злоумышленники предлагали потерпевшим предпринять определенные действия якобы для конвертации средств. На самом же деле аферисты выманивали персональные и банковские данные, с помощью которых входили в интернет-банкинг жертв и выводили деньги на подконтрольные банковские счета.

Правоохранители установили, что обвиняемые завладели средствами около 100 жителей из разных регионов Украины. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 1,3 миллиона гривен. На имущество фигурантов был наложен арест. Потерпевшим уже возмещено почти 330 тыс. грн.

В марте 2024 года правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт. Суд признал виновными участников организованной группы: организатор группы приговорен к 9,5 годам, а его сообщники – к 8,5 годам лишения свободы с конфискацией надлежащего имущества.

Фото: cyberpolice.gov.ua

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