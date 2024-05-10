В Украине исправят ситуацию с устаревшим перечнем профессий в классификаторах, часть из которых уже не существует

Часть указанных в классификаторах профессий уже «отмерла», а часть реальных не указана, поэтому в Украине создадут Единый реестр квалификаций – классификатор профессий и синхронизируют его с другими базами данных.

Действующие Национальный классификатор профессий и Справочник квалификационных характеристик профессий работников не синхронизированы с Реестром квалификаций. Кроме того, эти ресурсы морально устарели и не отвечают современным производственным процессам и оборудованию и фактически тормозят развитие рынка труда. Об этом отметила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, комментируя принятый в первом чтении 9 мая законопроект 9630 о создании Единого реестра квалификаций (классификатора профессий).

По ее словам, часть указанных в классификаторах профессий уже отмерла, а часть реальных — не указана. Это создает сложности для работодателя, принимающего специалиста на работу. Ему нужно проанализировать несколько имеющихся ресурсов с перечнем специалистов и из них выбрать наиболее корректный, в соответствии с функционалом, который полагается на специалиста.

Кроме того, нынешнее положение не дает ответа на вопрос о стандартах профессии, а потому общий уровень профессиональности снижается.

Принятый за основу законопроект 9630 призван решить эти вопросы путем создания Единого реестра и стандартизации требований к квалификационному уровню работника. То есть будет создана единая диджитализованная, понятная и открытая для пользователей база данных, которая будет содержать актуальную информацию о профессиональных квалификациях, отвечающую актуальным потребностям рынка труда.

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс законов о труде, Хозяйственный кодекс, Закон «О занятости населения», Закон Украины «Об образовании», которыми предлагается:

- создать Единый реестр квалификаций (Классификатор профессий) путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников, Реестра квалификаций, их диджитализации и синхронизации с другими базами данных;

- предоставить полномочия по ведению Единого реестра квалификаций (Классификатора профессий) постоянно действующему коллегиальному органу, осуществляющему функции в сфере квалификаций (Национальное агентство квалификаций), и установить переходный период, во время которого он будет осуществлять ведение Справочника квалификационных характеристик профессий работников.

Предлагается предусмотреть диджитализацию процесса обмена данными. Таким образом, процесс обмена и доступа к информации о профессиональных квалификациях и должностях будет быстрым, прозрачным и будет отвечать потребностям рынка труда в реальном времени.

Вместе с тем, в проекте предлагается исключить из КЗоТ ст. 206, согласно которой «работнику, успешно окончившему производственное обучение, присваивается квалификация в соответствии с тарифно-квалификационным справочником и предоставляется работа в соответствии с приобретенной им квалификацией и присвоенным разрядом». Однако, по мнению ГНЕУ ВР, такое исключение окажет негативное влияние на желание работников заниматься производственным обучением, поскольку в проекте отменяется гарантия предоставления таким работникам работы в соответствии с приобретенной ими квалификацией.

Кроме того, по мнению ГНЕУ, отождествление Реестра квалификаций и Классификатора профессий не выглядит уместным, учитывая, что профессия и квалификация являются разными понятиями по своему содержанию.

Также предлагается освободить работодателей от обязанности своевременно и в полном объеме представлять информацию о спросе на рабочую силу (вакансии). По словам ГНЕУ, это приведет как к уменьшению количества вакансий, на которые могут быть трудоустроены ищущие работу, так и к искажению реальной информации о спросе на рабочую силу.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.