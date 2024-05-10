Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

НМТ-2024: когда и как поступающие могут узнать дату, время и место проведения теста

17:51, 10 мая 2024
Зарегистрированные участники НМТ-2024 уже смогут скачать приглашение на тестирование.
НМТ-2024: когда и как поступающие могут узнать дату, время и место проведения теста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

14 мая стартует основная сессия национального мультитеста в 2024 году. Его участниками будут более 287 тысяч человек. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Там отметили, что зарегистрированные участники НМТ могут в своих персональных кабинетах загрузить приглашение на тестирование.

В приглашении указан адрес временного экзаменационного центра, где участник будет проходить тестирование, дату и время его начала.

«Начало тестирования для участников, которые будут проходить НМТ в Украине, указано по киевскому времени, а для участников, которые во время регистрации изъявили желание проходить НМТ за границей, по местному времени населенного пункта, где расположен временный экзаменационный центр», – говорится в сообщении.

В УЦОКО добавили, что поступающим необходимо заранее спланировать свой график на определенный в приглашении день тестирования, а также проложить маршрут доезда, ведь в случае опоздания они не будут допущены во временный экзаменационный центр.

«Предостерегаем от распространения информации о месте проведения НМТ, а также передачи своих персональных данных посторонним лицам, в частности в любых телеграмм-каналах, которые обещают оперативное информирование относительно вступительных экзаменов», – отметили в УЦОКО.

Также следует знать, что из-за чрезмерной нагрузки возможна некорректная работа персонального кабинета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ

Передислокация будет производиться по решению Генштаба по согласованию с Министерством обороны.

Кабмин урегулировал запуск Электронного военнообязанного кабинета и утвердил порядок проверки действительности военных билетов у мужчин за границей

Правительство утвердило Порядок ведения Реестра военнообязанных «Оберег», определяющий порядок доступа к Электронному военнообязанному кабинету.

Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

Верховная Рада одобрила изменения в Кодекс по процедурам банкротства по превентивной реструктуризации

КУПБ дополняется определением содержания понятия «угроза неплатежеспособности», под которой понимается финансово-хозяйственное состояние должника, характеризующееся наличием обстоятельств, подтверждающих, что должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи в срок, предусмотренный для выполнения этих обязательств.

В Украине исправят ситуацию с устаревшим перечнем профессий в классификаторах, часть из которых уже не существует

Часть указанных в классификаторах профессий уже «отмерла», а часть реальных не указана, поэтому в Украине создадут Единый реестр квалификаций – классификатор профессий и синхронизируют его с другими базами данных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео