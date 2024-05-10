НМТ-2024: когда и как поступающие могут узнать дату, время и место проведения теста

Зарегистрированные участники НМТ-2024 уже смогут скачать приглашение на тестирование.

14 мая стартует основная сессия национального мультитеста в 2024 году. Его участниками будут более 287 тысяч человек. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Там отметили, что зарегистрированные участники НМТ могут в своих персональных кабинетах загрузить приглашение на тестирование.

В приглашении указан адрес временного экзаменационного центра, где участник будет проходить тестирование, дату и время его начала.

«Начало тестирования для участников, которые будут проходить НМТ в Украине, указано по киевскому времени, а для участников, которые во время регистрации изъявили желание проходить НМТ за границей, по местному времени населенного пункта, где расположен временный экзаменационный центр», – говорится в сообщении.

В УЦОКО добавили, что поступающим необходимо заранее спланировать свой график на определенный в приглашении день тестирования, а также проложить маршрут доезда, ведь в случае опоздания они не будут допущены во временный экзаменационный центр.

«Предостерегаем от распространения информации о месте проведения НМТ, а также передачи своих персональных данных посторонним лицам, в частности в любых телеграмм-каналах, которые обещают оперативное информирование относительно вступительных экзаменов», – отметили в УЦОКО.

Также следует знать, что из-за чрезмерной нагрузки возможна некорректная работа персонального кабинета.

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