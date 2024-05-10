Применили авиацию, артиллерию и бронетехнику: на Харьковщине россияне попытались прорвать линию обороны

На Харьковщине украинские защитники отбили попытку прорыва врага, сейчас продолжаются интенсивные бои.

Источник фото: Генштаб

По данным Министерства обороны Украины, в пятницу, 10 мая, в 5 утра состоялась попытка прорыва российских войск на линию украинской обороны. Однако эти атаки были отбиты, а сейчас на передовой продолжаются бои различной интенсивности.

«В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отражены, продолжаются бои различной интенсивности», - говорится в сообщении.

В связи с этим для усиления обороны на этом участке фронта были направлены резервные подразделения. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага.

«Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, которые проявляют необходимые стойкость и храбрость для защиты наших позиций», - добавили в Минобороны.

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