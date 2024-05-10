Из Волчанской общины на Харьковщине начали массово эвакуировать население — ГВА

Эвакуацию населения проводят из-за массированных обстрелов российских оккупантов.

Фото: atn.ua

Председатель Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили сообщил, что из Волчанска и окрестных населенных пунктов в Харьковской области происходит эвакуация населения. Об этом он сказал в комментарии «Громадському радіо».

«Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов», — сказал глава администрации.

Эвакуация происходит потому, что в настоящее время российская армия массированно обстреливает город: «Местные говорят, что такого обстсерела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают».

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