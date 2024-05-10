Монатика заметили в центре Киева в окружении ТЦК – что известно

Выдали ли ему повестку, а также зачем его остановили, рассказал сам певец.

Известного украинского певца Монатика остановили сотрудники Центра территориального комплектования. Это произошло в центре Киева, когда артист шел по улице.

Выдали ли ему повестку, а также зачем его остановили, рассказал сам певец.

Так, по словам украинской звезды, он не получил повестку, а лишь показал свои документы.

«Да, это правда. Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На военном учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами, и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После того, как проверили данные и учет — отпустили», — прокомментировал певец.

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