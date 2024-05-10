Монатіка помітили в центрі Києва в оточені ТЦК – що відомо

Чи видали йому повістку, а також для чого його зупинили, розповів сам співак.

Відомого українського співака Монатіка зупинили працівники Центру територіального комплектування. Це сталося у центрі Києва, коли артист йшов вулицею.

Чи видали йому повістку, а також для чого його зупинили, розповів сам співак.

Так, за словами української зірки, він не отримав повістку, а лише показав свої документи.

«Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік — відпустили», — прокоментував співак.

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