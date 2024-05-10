Польща планує наростити поставки боєприпасів та безпілотників Україні

Посол Польщі в Україні заявив, що країна віддала «усе, що було», лишається надія на додаткове виробництво зброї.

Джерело фото: president.gov.ua

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи висловив очікування, що його країна збільшить постачання зброї до Києва. Про це він розповів у своєму інтерв'ю для «Укрінформу».

Дипломат підкреслив, що Польща практично вичерпала свої запаси, передаючи Україні «усе, що у нас було» від початку війни, включаючи танки і літаки. Він висловив надію, що Польща буде здатна надавати більше допомоги, зокрема шляхом додаткового виробництва зброї, такої як боєприпаси і безпілотники.

«Питання в тому, чи зможемо ми дати більше в сенсі додаткового виробництва. Ми відстаємо у розмірі допомоги хіба що від США, Німеччини (особливо зараз) і Великобританії. Але я очікую, що від Польщі надходитиме більше зброї, наприклад, йдеться про виробництво боєприпасів і безпілотників», – сказав дипломат.

Гузи також зазначив, що Польща не є частиною коаліції дронів, проте тривають переговори з оборонними фірмами як приватними, так і державними. Він висловив сподівання на плідний результат цих переговорів, особливо на наступний рік, який, за його словами, буде вирішальним для війни.

Посол також зазначив, що політика уряду полягає в ненаданні інформації про зміст конкретних партій чи кількість озброєння, яке передається.

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