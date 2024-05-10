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Батьків тепер зможуть штрафувати на 1700 грн за ухилення від навчання та виховання дітей до 14 років

13:05, 10 травня 2024
За незабезпечення умов життя, навчання та виховання дітей до 14 років у КУпАП буде передбачено штраф від 850 грн.
Батьків тепер зможуть штрафувати на 1700 грн за ухилення від навчання та виховання дітей до 14 років
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Батьків зможуть оштрафувати не лише за незабезпечення умов життя, навчання та виховання дітей від 14 до 18 років, але й за незабезпечення таких умов для дитини до 14 років. Відповідні зміни Верховна Рада прийняла 9 травня.

Так, прийнято як закон законопроект 9390 про внесення зміни до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх дітей

Необхідність прийняття законопроекту, як слідує із супровідних документів до нього, викликана тим, що має місце прогалина, що перешкоджає притягненню винних осіб – батьків або осіб, які їх замінюють, до адміністративної відповідальності за ухилення ними від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх дітей.

Так, зокрема, частина перша статті 184 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за ухилення від виконання зазначеного обов’язку лише щодо неповнолітніх дітей, відповідне положення відносно малолітніх осіб відсутнє.

Враховуючи те, що КУпАП не містить визначення «неповнолітня дитина», суди традиційно керуються відповідними нормами статті 6 Сімейного кодексу, в якій зазначено, що неповнолітньою вважається дитина у віці від 14 до 18 років. До 14 років дитина є малолітньою.

А тому, згідно тлумачення частини першої статті 184 Кодексу та статті 6 Сімейного кодексу судові органи констатують відсутність складу адміністративного правопорушення та закривають провадження у справах, які стосуються ухилення батьками чи особами, які їх замінюють, від виконання обов’язків щодо малолітніх дітей.

Отже, після вступу в силу закону батьків чи прийомних батьків зможуть оштрафувати на суму від 850 до 1700 грн за таке ухилення.

Разом з тим, як зауважило Головне юридичне управління ВР, використання у диспозиціях норм КУпАП такої граматичної конструкції, як «та (або)», не дає змоги чітко встановити ознаки юридичного складу відповідного адміністративного правопорушення. Крім того, оскільки законопроектом не передбачається диференціація адміністративної відповідальності залежно від віку дитини, а також з огляду на те, що правопорушення може бути вчинено і щодо однієї дитини, у тексті статті 184 КУпАП з метою дотримання вимог юридичної техніки доцільніше було б, на думку ГЮУ, використовувати термін «дитина» в однині.

Автор: Наталя Мамченко 

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