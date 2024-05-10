Родителей теперь смогут штрафовать на 1700 грн за уклонение от обучения и воспитания детей до 14 лет

За необеспечение условий жизни, обучения и воспитания детей до 14 лет в КУоАП будет предусмотрен штраф от 850 грн.

Родителей смогут оштрафовать не только за необеспечение условий жизни, обучения и воспитания детей от 14 до 18 лет, но и за необеспечение таких условий для ребенка до 14 лет. Такие изменения Верховная Рада приняла 9 мая.

Так, принят как закон законопроект 9390 о внесении изменения в статью 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за уклонение родителей или заменяющих их лиц от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних детей

Необходимость принятия законопроекта, как следует из сопроводительных документов к нему, вызвана тем, что имеет место пробел, препятствующий привлечению виновных лиц – родителей или лиц, их заменяющих, к административной ответственности за уклонение ими от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучение и воспитание малолетних детей

Так, в частности, часть первая статьи 184 КУоАП предусматривает административную ответственность за уклонение от выполнения указанного долга только в отношении несовершеннолетних детей, соответствующее положение в отношении малолетних отсутствует.

Учитывая, что КУоАП не содержит определения «несовершеннолетний ребенок», суды традиционно руководствуются соответствующими нормами статьи 6 Семейного кодекса, в которой указано, что несовершеннолетним считается ребенок в возрасте от 14 до 18 лет. До 14 лет ребенок является малолетним.

Поэтому, согласно толкованию части первой статьи 184 Кодекса и статьи 6 Семейного кодекса судебные органы констатируют отсутствие состава административного правонарушения и закрывают производство по делам, касающимся уклонения родителями или лицами, которые их заменяют, от исполнения обязанностей в отношении малолетних детей.

Следовательно, после вступления в силу закона родителей или приемных родителей смогут оштрафовать от 850 до 1700 грн за такое уклонение.

Вместе с тем, как отметило Главное юридическое управление ВР, использование в диспозициях норм КУоАП такой грамматической конструкции как «и (или)» не позволяет четко установить признаки юридического состава соответствующего административного правонарушения. Кроме того, поскольку законопроектом не предусматривается дифференциация административной ответственности в зависимости от возраста ребенка, а также учитывая, что правонарушение может быть совершено и в отношении одного ребенка, в тексте статьи 184 КУоАП с целью соблюдения требований юридической техники целесообразнее было бы, по мнению ГЮУ , использовать термин «ребенок» в единственном числе.

Автор: Наталя Мамченко

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