За $12 000 помогал уклонистам попасть за границу: задержали руководителя благотворительного фонда

Руководителю благотворительного фонда, который помогал уклоняющимся попасть за границу, грозит до 9 лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители разоблачили еще одну схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, 60-летний черновчанин, являясь руководителем одного из благотворительных фондов в Черновицкой области, предложил своему военнообязанному знакомому избежать мобилизации, выехав за границу в качестве водителя, который должен был привезти волонтерскую помощь. Для этого делец планировал подготовить необходимый пакет документов, на основании которых мужчина был бы внесен в систему «Шлях».

За свою «услугу» злоумышленник сначала пригласил 7000 долларов США, впрочем после получения средств предложил предоставить ему еще 5000 долларов США, за которые планировал переправить его в страну Европы вне пунктов таможенного пропуска.

Полицейские задержали нарушителя при получении им второй части денег.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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