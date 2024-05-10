Полиция предупредила о повышенном риске при посещении кладбищ в поминальные дни

Полиция усилит меры безопасности на кладбищах в поминальные дни.

Источник фото: krokus.tv

Украинская полиция будет принимать усиленные меры безопасности возле кладбищ в поминальные дни, в частности, в первое воскресенье после Пасхи. Об этом сообщила заместитель начальника Департамента коммуникаций Национальной полиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона.

Более 12 тысяч правоохранителей будут обеспечивать порядок в поминальные дни. По данным полиции, граждане намерены посетить около 9 тысяч кладбищ по всей стране.

Полицейские призывают украинцев ограничить время пребывания на кладбище, особенно в прифронтовых регионах, где существует повышенный риск. В некоторых областях, в частности Житомирской, Донецкой и Херсонской, действует выборочный запрет на посещение кладбищ из-за минной опасности.

"Отдельно хотим подчеркнуть, что посещать в эти дни кладбища или нет - это выбор каждого. Ведь мы должны понимать, что это открытая местность. Это повышенный риск. И укрытий, к сожалению, рядом там нет", - подчеркнула Гирдвилис.

Полицейские призвали граждан в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить в соответствующие службы или сообщать в полицию. Также указано, что не исключены обстрелы со стороны оккупантов.

"Наряды полиции будут нести службу именно вблизи кладбищ. И конечно, в случае выявления подозрительных людей или обращения граждан, которые указывают на таких людей, будут немедленно реагировать. Могут выборочно проверять людей. И основная задача - избежать каких-либо правонарушений или провокаций", - добавила Гирдвилис.

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