Поліція попередила про підвищений ризик при відвідуванні кладовищ у поминальні дні

Поліція посилить заходи безпеки на кладовищах у поминальні дні.

Джерело фото: krokus.tv

Українська поліція вживатиме посилені заходи безпеки біля кладовищ у поминальні дні, зокрема, у першу неділю після Великодня. Про це повідомила заступниця начальника Департаменту комунікацій Національної поліції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

Понад 12 тисяч правоохоронців будуть забезпечувати порядок у поминальні дні. За даними поліції, громадяни мають намір відвідати близько 9 тисяч кладовищ по всій країні.

Поліцейські закликають українців обмежити час перебування на кладовищі, особливо в прифронтових регіонах, де існує підвищений ризик. У деяких областях, зокрема Житомирській, Донецькій та Херсонській, діє вибіркова заборона на відвідування кладовищ через мінну небезпеку.

«Окремо хочемо наголосити, що відвідувати в ці дні кладовища або ні — це вибір кожного. Адже ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів, на жаль, поряд там нема», — підкреслила Гірдвіліс.

Поліцейські закликали громадян у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати до відповідних служб або повідомляти поліцію. Також зазначено, що не виключено обстріли з боку окупантів.

«Наряди поліції будуть нести службу саме поблизу кладовищ. І звичайно, у разі виявлення підозрілих людей чи звернення громадян, які вказують на таких людей, будуть негайно реагувати. Можуть вибірково перевіряти людей. І основна задача — уникнути будь-яких правопорушень чи провокацій», — додала Гірдвіліс.

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