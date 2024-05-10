У Києві колаборантів та хабарників перевірятимуть на «детекторі брехні»

Київське відділення ННЦ ІСЕ Бокаріуса розпочало експертні дослідження за допомогою поліграфа.

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В Києві відділення Національного наукового центру «Інститут спеціальної експертизи імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса» почало проводити обстеження з використанням поліграфа. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

За словами заступника Міністра юстиції України з питань державної виконавчої служби Андрія Гайченка, що цей крок став необхідним через зростаючий попит на експертні дослідження внаслідок воєнного конфлікту та посилення боротьби з корупцією.

«Національний науковий центр ICE ім. заслуженого професора М. С. Бокаріуса активно розвиває напрями експертних досліджень, попит на які зростає через війну та посилення зусиль із запобігання корупції. Черговим кроком стало відкриття у Київському відділенні ННЦ нового кабінету для проведення обстеження із застосуванням поліграфу», — заявив заступник Міністра юстиції України з питань державної виконавчої служби Андрій Гайченко.

Він також зазначив, що перевірка на поліграфі є обов'язковою умовою при призначенні на певні посади державної служби та є важливим інструментом для правоохоронних органів.

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