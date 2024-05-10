Конкурс на посаду судді КСУ: опублікували тексти вмотивованих рішень за результатами оцінки рівня компетентності

Дорадча група експертів оприлюднила вмотивовані рішення лише стосовно кандидатів на посаду судді КСУ, які отримали оцінку «відповідає» за результатами оцінки рівня компетентності в сфері права.

Джерело фото: Дорадча група експертів

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 2 травня Дорадча група експертів підбила підсумки етапу оцінювання рівня компетентності в сфері права кандидатів на посаду судді КСУ.

Так, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України», ДГЕ публікує вмотивовані рішення лише стосовно кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, які отримали оцінку «відповідає» за результатами оцінки рівня компетентності в сфері права.

Разом з тим, кандидати, які отримали оцінку «не відповідає», також можуть звернутися до ДГЕ із запитом про оприлюднення рішень щодо них.

Отже, нижче можна ознайомитися зі списком кандидатів та вмотивованими рішеннями щодо їхньої відповідності критерію визнаного рівня компетентності в сфері права:

- Юрій Барабаш, професор кафедри конституційного права України та проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:

- Олександр Водянніков, старший проєктний співробітник Програми підтримки ОБСЄ для України:

- Сергій Різник, професор кафедри конституційного права, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка:

- Алла Олійник, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду:

- Олександра Яновська, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, суддя-спікер:

Нагадаємо, що у березні Дорадча група експертів визначила, хто з кандидатів на посади суддів КСУ відповідає критерію доброчесності.

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