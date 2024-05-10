Конкурс на должность судьи КСУ: опубликовали тексты мотивированных решений по результатам оценки уровня компетентности

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 2 мая Совещательная группа экспертов подвела итоги этапа оценки уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи КСУ.
Так, согласно Закону Украины «О Конституционном Суде Украины», СГЭ публикует мотивированные решения только в отношении кандидатов на должность судьи Конституционного Суда, получивших оценку «ответственной» по результатам оценки уровня компетентности в сфере права.
Вместе с тем кандидаты, получившие оценку «не отвечает», также могут обратиться в СГЭ с запросом об обнародовании решений по ним.
Следовательно, ниже можно ознакомиться со списком кандидатов и мотивированными решениями по их соответствию критерию признанного уровня компетентности в сфере права:
- Юрий Барабаш, профессор кафедры конституционного права Украины и проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого:
- Александр Водянников, старший проектный сотрудник Программы поддержки ОБСЕ для Украины:
- Сергей Резник, профессор кафедры конституционного права, проректор по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского национального университета имени Ивана Франко:
- Алла Олейник, судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда:
– Александра Яновская, судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, судья-спикер:
Напомним, что в марте Совещательная группа экспертов определила, кто из кандидатов на должности судей КСУ отвечает критерию добропорядочности.
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