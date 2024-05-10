Конкурс на должность судьи КСУ: опубликовали тексты мотивированных решений по результатам оценки уровня компетентности

Совещательная группа экспертов обнародовала мотивированные решения только в отношении кандидатов на должность судьи КСУ, которые получили оценку «отвечает» по результатам оценки уровня компетентности в сфере права.

Источник фото: Совещательная группа экспертов

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 2 мая Совещательная группа экспертов подвела итоги этапа оценки уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи КСУ.

Так, согласно Закону Украины «О Конституционном Суде Украины», СГЭ публикует мотивированные решения только в отношении кандидатов на должность судьи Конституционного Суда, получивших оценку «ответственной» по результатам оценки уровня компетентности в сфере права.

Вместе с тем кандидаты, получившие оценку «не отвечает», также могут обратиться в СГЭ с запросом об обнародовании решений по ним.

Следовательно, ниже можно ознакомиться со списком кандидатов и мотивированными решениями по их соответствию критерию признанного уровня компетентности в сфере права:

- Юрий Барабаш, профессор кафедры конституционного права Украины и проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого:

- Александр Водянников, старший проектный сотрудник Программы поддержки ОБСЕ для Украины:

- Сергей Резник, профессор кафедры конституционного права, проректор по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского национального университета имени Ивана Франко:

- Алла Олейник, судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда:

– Александра Яновская, судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, судья-спикер:

Напомним, что в марте Совещательная группа экспертов определила, кто из кандидатов на должности судей КСУ отвечает критерию добропорядочности.

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