Выплаты 70 тысяч грн для военных начнут после поступления документов в Минобороны

По словам Премьера Дениса Шмыгаля, ни одна выплата военных не будет потеряна.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что выплаты доплат в 70 тысяч грн для военнослужащих, выполняющих боевые задания на первой линии, начнутся после поступления в Министерство обороны документов о пребывании военных 30 дней на передовой.

«Ни одна выплата военных не будет потеряна. Все нормативные документы приняты. Все выплаты будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами», - сказал он в Верховной Раде.

По словам премьера, в документах четко прописано, что доплата в 70 тыс. грн. осуществляется за каждые 30 дней суммарного пребывания на передовой.

«Как только военные проведут учет и первые документы о пребывании 30 дней на передовой будут поданы в Минобороны, будут осуществляться выплаты на регулярной основе», - подчеркнул Шмыгаль.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен. По словам заместительницы министра обороны Украины Натальи Калмыковой, 70 тысяч гривен – это не замена 100 тысяч «боевых», а дополнительная выплата для тех, кто находится на передовой.

Ранее стало известно, что Минобороны запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета» ранее, Кабинет Министров Украины обновил систему выплат военнослужащим, которые находятся на передовой. По словам спикера Министерства обороны старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, теперь воины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, будут иметь право на повышенные выплаты.

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