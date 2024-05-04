Минобороны запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ

С его помощью можно рассчитать денежное довольствие по основным видам выплат военнослужащим ВСУ.

Министерство обороны запустило сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На платформе пользователи могут рассчитать денежное довольствие по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Найти его можно по ссылке.

Также могут получить информацию о:

порядка начисления и выплаты денежного довольствия;

единовременной денежной помощи при установлении инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;

других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.

Ранее стало известно, что обеспечение одного военнослужащего ВСУ стоит $30 тысяч, или 1,2 млн гривен.

Как писала «Судебно-юридическая газета» ранее, Кабинет Министров Украины обновил систему выплат военнослужащим, которые находятся на передовой. По словам спикера Министерства обороны старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, теперь воины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, будут иметь право на повышенные выплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.