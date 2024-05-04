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Забезпечення одного військовослужбовця ЗСУ коштує $30 тисяч, або ж 1,2 млн гривень

13:06, 4 травня 2024
Ця сума не враховує вартість зброї.
Забезпечення одного військовослужбовця ЗСУ коштує $30 тисяч, або ж 1,2 млн гривень
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Забезпечення одного військовослужбовця Збройних сил України обходиться державному бюджету у $30 тисяч, або ж 1,2 мільйона гривень. Ця сума не враховує вартість зброї, якою користується солдат.

Про це в коментарі «Bloomberg» повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Щодо оборонного бюджету Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії залежатиме від:

  • щомісячного призову,
  • надходження допомоги,
  • рішень про ротацію.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, Кабінет Міністрів України оновив систему виплат військовослужбовцям, які перебувають на передовій. За словами речника Міністерства оборони старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна, тепер воїни, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, матимуть право на підвищені виплати.

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