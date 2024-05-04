На Закарпатті стався конфлікт зі стріляниною біля ТЦК – у поліції відреагували

Співробітники ТЦК та СП довелося здійснили попереджувальні постріли у повітря.

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Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками ТЦК та СП на Закарпатті.

Як повідомили у поліції області, у п’ятницю ввечері, 3 травня, біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

Співробітники поліції, які прибули на місце події, встановили, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря.

Слідчі кваліфікували такі дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Тривають процесуальні заходи, діям кожного з учасників правоохоронці нададуть правову оцінку.

Винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до 7 років.

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