Міноборони збільшило кількість шаблонів рапортів у сервісі «Військовий асистент»

На сервісі можна знайти приклад рапорту на відпустку, грошову допомогу та низку інших.

Міністерство оборони розширює роботу сервісу допомоги з підготовки рапортів «Військовий асистент».

На сайті можна знайти стандартизовані шаблони близько 100 необхідних для кожного військового документів.

Як зазначається, з початку квітня цього року сервіс був суттєво посилений новими функціями, додані зразки оформлення більшої кількості рапортів.

«Мета ресурсу – спростити процеси та зменшити частку нерозглянутих або повернутих на доопрацювання документів від військових, підвищити обізнаність військовослужбовців про свої права», – сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Стандартизовані шаблони рапортів створено в форматах DOC, DOCX та PDF, серед них можна обрати необхідний. Ресурс адаптований для використання на різних електронних пристроях (ноутбук, смартфон, планшет).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.