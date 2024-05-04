Минобороны увеличило количество шаблонов рапортов в сервисе «Военный ассистент»

На сервисе можно найти пример рапорта на отпуск, денежную помощь и ряд других.

Министерство обороны расширяет работу сервиса помощи по подготовке рапортов «Военный ассистент».

На сайте можно найти стандартизированные шаблоны около 100 необходимых для каждого военного документа.

Как отмечается, с начала апреля этого года сервис был значительно усилен новыми функциями, добавлены образцы оформления большего количества рапортов.

«Цель ресурса – упростить процессы и уменьшить долю нерассмотренных или возвращенных на доработку документов от военных, повысить осведомленность военнослужащих о своих правах», – сказал заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Стандартизированные шаблоны рапортов созданы в форматах DOC, DOCX и PDF, из которых можно выбрать необходимый. Ресурс адаптирован к использованию на различных электронных устройствах (ноутбук, смартфон, планшет).

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