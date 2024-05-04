На Саммите мира определят переговорную позицию и передадут ее рф – спикер Зеленского

После заявления Вадима Скибицкого, что такие войны могут закончиться только договорами, в Офисе Президента объяснили, что переговорную позицию определит Саммит мира.

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Саммит мира, который пройдет в июне в Швейцарии, выработает общую переговорную позицию, которую передадут рф. Об этом заявил спикер Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии «DW» по просьбе журналистов прокомментировать интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, который накануне заявил, что содержательные переговоры с рф могут начаться не ранее второй половины 2025 года и что такие войны могут закончиться только договорами.

Никифоров сказал, что Саммит в Швейцарии станет «первым шагом к справедливому миру».

«Украина и Швейцария организовывают Саммит мира, на котором страны мира, уважающие международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее россии. Это и станет первым шагом к справедливому миру», – заявил он.

Саммит мира состоится в Швейцарии 15-16 июня на уровне лидеров стран мира. На него было приглашено более 160 делегаций со всех континентов.

Владимир Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Глобальном саммите мира в июне.

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