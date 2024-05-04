Украина поднялась на 18 позиций в мировом Индексе свободы слова

Украина оказалась на 61-й строчке из 180 стран мира, опередив Венгрию и Грузию.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) обнародовала Индекс свободы слова в 2024 году, в который вошли 180 стран мира. Украина оказалась на 61-й строчке, поднявшись за год на 18 позиций.

RFS отмечает, что хотя верховенство права не применялось на всей территории страны после полномасштабного вторжения россии в 2022 году, что не позволяло украинским властям гарантировать свободу прессы во всех регионах, ведь некоторые из них находятся под российской незаконной оккупацией, политическое вмешательство в деятельность медиа на свободной части Украина уменьшилось.

Коэффициент безопасности, как пишет организация, также улучшился благодаря меньшему количеству журналистов, погибших в результате атак россии в 2023 году (2) по сравнению с 2022 годом (9). RSF напоминает, что ситуация для журналистов, работающих в Украине, остается очень тяжелой из-за ежедневных российских бомбардировок.

Первые места в рейтинге заняли Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Португалия и Ирландия. Это единственные страны мира, продемонстрировавшие в этом году «хорошие» показатели свободы слова. В прошлом году в этот список принадлежала также Литва.

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