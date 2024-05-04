Україна піднялась на 18 позицій у світовому Індексі свободи слова

Україна опинилася на 61-ій сходинці зі 180 країн світу, випередивши Угорщину та Грузію.

Організація «Репортери без кордонів» (RSF) оприлюднила Індекс свободи слова у 2024 році, до якого ввійшли 180 країн світу. Україна опинилася на 61-ій сходинці, піднявшись за рік на 18 позицій.

RFS відзначає, що хоча верховенство права не застосовувалося на всій території країни після повномасштабного вторгнення росії в 2022 році, що не дозволяло українській владі гарантувати свободу преси в усіх регіонах, адже деякі з них перебувають під російською незаконною окупацією, політичне втручання у діяльність медіа на вільній частині України зменшилося.

Коефіцієнт безпеки, як пише організація, також покращився завдяки меншій кількості журналістів, які загинули внаслідок атак росії у 2023 році (2) порівняно з 2022 роком (9). RSF нагадує, що ситуація для журналістів, які працюють в Україні, залишається дуже важкою через щоденні російські бомбардування.

Перші місця в рейтингу посіли Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Португалія та Ірландія. Це єдині країни світу, які продемонстрували цьогоріч «добрі» показники свободи слова. Торік до цього списку належала також Литва.

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