Практика судів
  1. У світі

Компанія SpaceX відкрила бронювання місць для польотів у космос

11:27, 4 травня 2024
На офіційному сайті з'явилася можливість забронювати місця на кораблях Dragon і Starship.
Компанія SpaceX відкрила бронювання місць для польотів у космос
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія SpaceX, яку очолює Ілон Маск, відкрила бронювання на польоти в космос. На офіційному сайті з'явилася можливість забронювати місця на кораблях.

Цього року доступні рейси навколо Землі на кораблях Dragon і Starship. Тривалість польоту 3-6 днів. З 2025 року компанія планує запустити польоти на МКС, а пізніше – на Місяць і Марс.

Ціни наразі не оголошені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс до Ради проект змін до КПК щодо процедур оголошення осіб у міжнародний розшук та екcтрадиції

Як зазначає Уряд, законопроект спрямований на вдосконалення міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

Чи є належним врученням судового рішення його направлення на особистий email – Велика Палата Верховного Суду відступила від позиції КГС ВС

Як зазначила ВП ВС, надіслання особі, яка не має офіційної електронної адреси та не зареєстрована у підсистемі «Електронний суд» рішення суду на електронну адресу, яку особа зазначила у позовній заяві не є належним врученням судового рішення у розумінні статті 272 ЦПК.

Які розлади зору будуть підставою для визнання непридатним – зміни до Розкладу хвороб для визначення придатності до військової служби

Непридатними визнають осіб зі сліпотою обох очей або відсутністю одного ока.

Верховний Суд, установивши, що ухвала апеляційної інстанції про повернення скарги на рішення про обрання запобіжного заходу прийнята з порушенням КПК, має скасувати її з призначенням нового розгляду в апеляційному суді – Об’єднана палата ККС ВС

Практика, коли Верховний Суд, за наявності обґрунтованих підстав для скасування, залишає незаконне рішення без змін або скасовує його, проте не призначає нового розгляду, нівелює право обвинуваченого на оскарження рішення щодо запобіжного заходу – Об’єднана палата ККС ВС визначила, що повинен зробити Верховний Суд.

Вища рада правосуддя пропонує надати їй право відкликати з ОП подання про призначення суддів

Комітет з питань правової політики до другого читання законопроекту 9439 може додати право Вищої ради правосуддя відкликати подання про призначення суддів, подані до Офісу Президента, у разі отримання даних від НАБУ чи СБУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва
  • Оксана Терещенко
    Оксана Терещенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду