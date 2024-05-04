Компанія SpaceX відкрила бронювання місць для польотів у космос

На офіційному сайті з'явилася можливість забронювати місця на кораблях Dragon і Starship.

Компанія SpaceX, яку очолює Ілон Маск, відкрила бронювання на польоти в космос. На офіційному сайті з'явилася можливість забронювати місця на кораблях.

Цього року доступні рейси навколо Землі на кораблях Dragon і Starship. Тривалість польоту 3-6 днів. З 2025 року компанія планує запустити польоти на МКС, а пізніше – на Місяць і Марс.

Ціни наразі не оголошені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.