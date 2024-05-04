В Аризоні проголосували за скасування закону про майже повну заборону на аборти 160-річної давності

Законодавці відновили право жінок на аборт до 15 тижнів вагітності.

Джерело фото: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images

Законодавці американського штату Аризона проголосували за скасування закону 1864 року про майже повну заборону на аборти. Про це пише «Бабель» з посиланням на «Politico».

Очікується, що цей законодавчий акт незабаром підпише губернаторка-демократка Кеті Гоббс.

Минулого місяця Верховний суд Аризони вирішив відновити майже повну заборону на аборти 1864 року, а демократи фактично використали це рішення, щоб розпалити обурення серед мешканців штату, виступити в ролі «хороших поліцейських» на тлі республіканців, які цю заборону підтримують, і, звісно, підвищити явку на загальних виборах у листопаді.

Президент Джо Байден і демократи останні кілька тижнів висвітлювали закон про майже повну заборону на аборти, як останній приклад хаосу і невизначеності. Зокрема, вони підкреслювали недоцільність відновлення закону, який був чинний ще до створення штату (Аризону заснували в 1912 році) і ще до того, як жінки отримали право на голос.

Водночас, спостерігаючи обурення громадян рішенням відновити майже повну заборону на аборти, республіканці занепокоїлися тим, що воно може негативно вплинути на підтримку партії перед виборами, тож вирішили переглянути рішення суду.

Відчуваючи політичну небезпеку цього рішення, колишній президент США Дональд Трамп та його близька соратниця, кандидатка від Республіканської партії на місце в Сенаті Карі Лейк звернулися до контрольованого республіканцями законодавчого органу штату із проханням внести поправки до закону. Водночас переважна більшість республіканських законодавців штату і груп, які виступають проти абортів, вишикувалися на захист заборони 1864 року.

Законодавці відновили право жінок на аборт до 15 тижнів вагітності. Опитування громадської думки свідчать про те, що такі правила користуються підтримкою більшості у США.

Утім, не гарантовано, що скасування закону справді допоможе окремим республіканцям. Трамп нещодавно висловився доволі неоднозначно щодо прав на аборт, а Лейк не так давно називала заборону 1864 року «великим законом» і висловлювала занепокоєння тим, що демократи його не підтримують.

Крім того, заборона на аборти 1864 року набуде чинності 27 червня, а її скасування — лише через 90 днів після дати завершення сесії парламенту, з якою ще не визначилися, тобто не раніше ніж у серпні.

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