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В Аризоне проголосовали за отмену закона о почти полном запрете на аборты 160-летней давности

14:04, 4 мая 2024
Законодатели восстановили право женщин на аборт до 15 недель беременности.
В Аризоне проголосовали за отмену закона о почти полном запрете на аборты 160-летней давности
Источник фото: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images
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Законодатели американского штата Аризона проголосовали за отмену закона 1864 года о почти полном запрете на аборты. Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на «Politico».

Ожидается, что этот законодательный акт вскоре подпишет губернатор-демократ Кэти Гоббс.

В прошлом месяце Верховный суд Аризоны решил восстановить почти полный запрет на аборты 1864 года, а демократы фактически использовали это решение, чтобы разжечь возмущение среди жителей штата, выступить в роли «хороших полицейских» на фоне поддерживающих этот запрет республиканцев и, конечно, повысить явку на всеобщих выборах в ноябре.

Президент Джо Байден и демократы последние несколько недель освещали закон о почти полном запрете на аборты, как последний пример хаоса и неопределенности. В частности, они подчеркивали нецелесообразность восстановления закона, который действовал еще до создания штата (Аризону основали в 1912 году) и еще до того, как женщины получили право на голос.

В то же время, наблюдая возмущение граждан решением возобновить почти полный запрет на аборты, республиканцы обеспокоились тем, что оно может негативно повлиять на поддержку партии перед выборами, поэтому решили пересмотреть решение суда.

Ощущая политическую опасность этого решения, бывший президент США Дональд Трамп и его близкая соратница, кандидат от Республиканской партии на место в Сенате Кари Лейк обратились к контролируемому республиканцами законодательному органу штата с просьбой внести поправки в закон. В то же время, подавляющее большинство республиканских законодателей штата и групп, выступающих против абортов, выстроились в защиту запрета 1864 года.

Законодатели восстановили право женщин на аборт до 15 недель беременности. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что такие правила пользуются поддержкой большинства в США.

Впрочем, не гарантировано, что отмена закона действительно поможет отдельным республиканцам. Трамп недавно высказался довольно неоднозначно по поводу прав на аборт, а Лейк не так давно называла запрет 1864 года «большим законом» и выражала обеспокоенность тем, что демократы его не поддерживают.

Кроме того, запрет на аборты 1864 года вступит в силу 27 июня, а его отмена — только через 90 дней после даты завершения сессии парламента, с которой еще не определились, то есть не раньше августа.

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