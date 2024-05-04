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4 мая: какой сегодня праздник и главные события

09:49, 4 мая 2024
Сегодня отмечают День города во Львове.
4 мая: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: inlviv.in.ua
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В субботу, 4 мая, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

  • 125-й день года
  • 241 день до конца года
  • восход солнца 05:27
  • заход солнца 20:22
  • продолжительность дня 14.56
  • фаза луны «старая луна»

Так, в Украине и мире отмечают:

Международный день скрапбукинга — ежегодный праздник популярного искусства скрапбукинга, отмечаемый в первую субботу мая.

Международный день уважительного отношения к курам – ежегодное событие, которое отмечается 4 мая.

День распространения информации о детском инсульте – ежегодно в первую субботу мая отмечается День распространения информации о детском инсульте, чтобы повысить осведомленность детей о риске инсульта и способствовать раннему выявлению и лечению.

Всемирный день анкилозирующего спондилита – отмечается в первую субботу мая каждого года, чтобы повысить осведомленность об анкилозирующем спондилите (АС), типе артрита, который поражает преимущественно позвоночник.

День восстановления отношений – отмечается ежегодно 4 мая, это особое событие, посвященное не только восстановлению и оживлению чувств и укреплению связи между партнерами, но и необходимости беречь отношения и прилагать усилия для этого.

Международный день пожарных – работа пожарных относится к самым опасным. Поэтому эта профессия издавна считается благородной и героической, а начиная с 1999 года, мир чествует ее представителей в Международный день пожарных, который отмечается ежегодно 4 мая.

День борьбы с буллингом (День розовой рубашки) – Организация Объединенных Наций в 2012 году провозгласила 4 мая Международным днем борьбы с буллингом. ООН приглашает неравнодушных людей выразить свою позицию противостояния травле (буллингу) и одеться в одежду розового, синего, фиолетового цвета.

День Звездных войн – 4 мая каждый год мир отмечает важный праздник в кинематографе. Легендарная космическая сага – это девять эпизодов и две истории о главном персонаже Люке Скайвокере и его героической борьбе с космическими врагами.

Всемирный день щедрости – каждый год 4 мая в мире отмечают Всемирный день щедрости (World Give Day). Мероприятия по поводу этого события направлены на то, чтобы в людях очнулось одно из лучших качеств характера – щедрость. Быть щедрым можно не только материально, но и духовно. Любой может подарить окружающим частицу своего тепла, сострадания, заботы и любви.

День рождения сложного зонта – к ряду праздничных весенних событий принадлежит День рождения сложного зонта, который празднуют 4 мая.

День бесплатных комиксов – в первую субботу мая отмечается ежегодное событие международного формата – День бесплатных комиксов.

День пилатеса – в первую субботу мая мир отмечает День Пилатеса. Международный праздник объединяет поклонников уникальной спортивной методики с полезными для здоровья упражнениями, превращающими тренировки в пластический удивительный танец.

День уличного музыканта – праздник уличной музыки каждый год охватывает все больше городов и стран. Традиционно День уличного музыканта отмечают в первую субботу мая. Празднование происходит по разным проектам в зависимости от масштабов события. Это может быть однодневный фестиваль музыки или целый марафон музыкальных мероприятий.

Всемирный день лабиринта – событие отмечают в первую субботу мая. Проект этого необычного глобального праздника предложила международная организация «Сообщество лабиринтов», основанная еще в конце XX века в 1998 году.

Международный день дронов (Международный день беспилотника) – Международный день дронов, или Международный день беспилотника, празднуют с 2015 года, когда его впервые провели в США Сара и Дэвид Онил. Праздник проводятся в первую субботу мая.

Окончание Великого поста – значительный праздник для всего христианского мира, который проходит в субботу перед Пасхой.

День города Львов – город является одним из старейших и красивейших украинских городов. День города Львов приходится на первую субботу мая.

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