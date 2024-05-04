4 травня: яке сьогодні свято та головні події

У суботу, 4 травня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:
Так, в Україні та світі відзначають:
Міжнародний день скрапбукінгу — щорічне свято популярного мистецтва скрапбукінгу, яке відзначається в першу суботу травня.
Міжнародний день шанобливого ставлення до курей – є щорічною подією, яка відзначається 4 травня.
День поширення інформації про дитячий інсульт – щороку у першу суботу травня відзначається День поширення інформації про дитячий інсульт, щоб підвищити обізнаність дітей про ризик інсульту та сприяти ранньому виявленню та лікуванню.
Всесвітній день анкілозуючого спондиліту – відзначається в першу суботу травня кожного року, щоб підвищити обізнаність про анкілозуючий спондиліт (АС), тип артриту, який вражає переважно хребет.
День відновлення стосунків – відзначається щорічно 4 травня, це особлива подія, присвячена не лише відновленню та пожвавленню почуттів та зміцненню зв'язку між партнерами, а й потребі берегти стосунки та докладати зусиль для цього .
Міжнародний день пожежників – робота вогнеборців належить до найнебезпечніших. Тому ця професія здавна вважається шляхетною й героїчною, а починаючи з 1999 року світ вшановує її представників у Міжнародний день пожежників, який відзначається щороку 4 травня.
День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки) – Організація Об'єднаних Націй у 2012 році проголосила 4 травня Міжнародним днем боротьби з булінгом. ООН запрошує небайдужих людей висловити свою позицію протистояння цькуванню (булінгу) та вбратися в одяг рожевого, синього, фіолетового кольорів.
День Зоряних воєн – 4 травня кожного року світ відзначає важливе свято у кінематографі. Легендарна космічна сага – це дев'ять епізодів і дві історії про головного персонажа Люка Скайвокера та його героїчну боротьбу з космічними ворогами.
Всесвітній день щедрості – кожного року 4 травня у світі святкують Всесвітній день щедрості (World Give Day). Заходи з приводу цієї події спрямовані на те, щоб у людях прокинулася одна з найкращих якостей характеру – щедрість. Бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. Будь-хто може подарувати оточуючим частинку свого тепла, співчуття, турботи та любові.
День народження складної парасольки – до низки святкових весняних подій належить День народження складаної парасольки, який святкують 4 травня.
День безкоштовних коміксів – у першу суботу травня відзначають щорічну подію міжнародного формату – День безкоштовних коміксів.
День пілатеса – у першу суботу травня світ відзначає День Пілатеса. Міжнародне свято об’єднує шанувальників унікальної спортивної методики з корисними для здоров'я вправами, що перетворюють тренування на пластичний дивовижний танок.
День вуличного музиканта – свято вуличної музики кожного року охоплює все більше міст та країн. Традиційно День вуличного музиканта відзначають у першу суботу травня. Святкування відбувається за різними проєктами в залежності від масштабів події. Це може бути одноденний фестиваль музики або цілий марафон музичних заходів.
Всесвітній день лабіринту – подію святкують у першу суботу травня. Проект цього незвичного глобального свята запропонувала міжнародна організація «Співтовариство лабіринтів», заснована ще наприкінці XX століття, у 1998 році.
Міжнародний день дронів (Міжнародний день безпілотника) – Міжнародний день дронів, або Міжнародний день безпілотника, святкують з 2015 року, коли його вперше провели у США Сара та Девід Оніл. Свято проводять у першу суботу травня.
Закінчення Великого посту – значне свято для всього християнського світу, яке відбувається у суботу перед Великоднем.
День міста Львів – місто є одним із найстаріших та найкрасивіших українських міст. День міста Львів припадає на першу суботу травня.
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