4 травня: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні відзначають День міста у Львові.

Джерело фото: inlviv.in.ua

У суботу, 4 травня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:

125-й день року

241 день до кінця року

схід сонця 05:27

захід сонця 20:22

тривалість дня 14.56

фаза місяця «старий місяць»

Так, в Україні та світі відзначають:

Міжнародний день скрапбукінгу — щорічне свято популярного мистецтва скрапбукінгу, яке відзначається в першу суботу травня.

Міжнародний день шанобливого ставлення до курей – є щорічною подією, яка відзначається 4 травня.

День поширення інформації про дитячий інсульт – щороку у першу суботу травня відзначається День поширення інформації про дитячий інсульт, щоб підвищити обізнаність дітей про ризик інсульту та сприяти ранньому виявленню та лікуванню.

Всесвітній день анкілозуючого спондиліту – відзначається в першу суботу травня кожного року, щоб підвищити обізнаність про анкілозуючий спондиліт (АС), тип артриту, який вражає переважно хребет.

День відновлення стосунків – відзначається щорічно 4 травня, це особлива подія, присвячена не лише відновленню та пожвавленню почуттів та зміцненню зв'язку між партнерами, а й потребі берегти стосунки та докладати зусиль для цього .

Міжнародний день пожежників – робота вогнеборців належить до найнебезпечніших. Тому ця професія здавна вважається шляхетною й героїчною, а починаючи з 1999 року світ вшановує її представників у Міжнародний день пожежників, який відзначається щороку 4 травня.

День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки) – Організація Об'єднаних Націй у 2012 році проголосила 4 травня Міжнародним днем боротьби з булінгом. ООН запрошує небайдужих людей висловити свою позицію протистояння цькуванню (булінгу) та вбратися в одяг рожевого, синього, фіолетового кольорів.

День Зоряних воєн – 4 травня кожного року світ відзначає важливе свято у кінематографі. Легендарна космічна сага – це дев'ять епізодів і дві історії про головного персонажа Люка Скайвокера та його героїчну боротьбу з космічними ворогами.

Всесвітній день щедрості – кожного року 4 травня у світі святкують Всесвітній день щедрості (World Give Day). Заходи з приводу цієї події спрямовані на те, щоб у людях прокинулася одна з найкращих якостей характеру – щедрість. Бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. Будь-хто може подарувати оточуючим частинку свого тепла, співчуття, турботи та любові.

День народження складної парасольки – до низки святкових весняних подій належить День народження складаної парасольки, який святкують 4 травня.

День безкоштовних коміксів – у першу суботу травня відзначають щорічну подію міжнародного формату – День безкоштовних коміксів.

День пілатеса – у першу суботу травня світ відзначає День Пілатеса. Міжнародне свято об’єднує шанувальників унікальної спортивної методики з корисними для здоров'я вправами, що перетворюють тренування на пластичний дивовижний танок.

День вуличного музиканта – свято вуличної музики кожного року охоплює все більше міст та країн. Традиційно День вуличного музиканта відзначають у першу суботу травня. Святкування відбувається за різними проєктами в залежності від масштабів події. Це може бути одноденний фестиваль музики або цілий марафон музичних заходів.

Всесвітній день лабіринту – подію святкують у першу суботу травня. Проект цього незвичного глобального свята запропонувала міжнародна організація «Співтовариство лабіринтів», заснована ще наприкінці XX століття, у 1998 році.

Міжнародний день дронів (Міжнародний день безпілотника) – Міжнародний день дронів, або Міжнародний день безпілотника, святкують з 2015 року, коли його вперше провели у США Сара та Девід Оніл. Свято проводять у першу суботу травня.

Закінчення Великого посту – значне свято для всього християнського світу, яке відбувається у суботу перед Великоднем.

День міста Львів – місто є одним із найстаріших та найкрасивіших українських міст. День міста Львів припадає на першу суботу травня.

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