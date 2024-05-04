Компания SpaceX открыла бронирование мест для полетов в космос

На официальном сайте появилась возможность забронировать места на кораблях Dragon и Starship.

Компания SpaceX, возглавляемая Илон Маском, открыла бронирование на полеты в космос. На официальном сайте появилась возможность забронировать места на кораблях.

В этом году доступны рейсы вокруг Земли на кораблях Dragon и Starship. Продолжительность полета 3-6 дней. С 2025 года компания планирует запустить полеты на МКС, а позже – на Луну и Марс.

Цены пока не объявлены.

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