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Компания SpaceX открыла бронирование мест для полетов в космос

11:27, 4 мая 2024
На официальном сайте появилась возможность забронировать места на кораблях Dragon и Starship.
Компания SpaceX открыла бронирование мест для полетов в космос
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Компания SpaceX, возглавляемая Илон Маском, открыла бронирование на полеты в космос. На официальном сайте появилась возможность забронировать места на кораблях.

В этом году доступны рейсы вокруг Земли на кораблях Dragon и Starship. Продолжительность полета 3-6 дней. С 2025 года компания планирует запустить полеты на МКС, а позже – на Луну и Марс.

Цены пока не объявлены.

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