На Саміті миру визначать переговорну позицію і передадуть її рф – речник Зеленського

Після заяви Вадима Скібіцького, що такі війни можуть закінчитися лише договорами, у Офісі Президента пояснили, що переговорну позицію визначить Саміт миру.

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Саміт миру, який пройде в червні у Швейцарії, виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть рф. Про це заявив речник Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі «DW» на прохання журналістів прокоментувати інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, який напередодні заявив, що змістовні переговори з рф можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року і що такі війни можуть закінчитися лише договорами.

Никифоров сказав, що Саміт у Швейцарії стане «першим кроком до справедливого миру».

«Україна та Швейцарія організовують Саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру», - заявив він.

Саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня на рівні лідерів держав світу. На нього запросили понад 160 делегацій з усіх континентів.

Володимир Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті миру в червні.

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