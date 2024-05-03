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Володимир Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті миру в червні

21:05, 3 травня 2024
Україна планує зосередитись на трьох важливих питаннях.
Володимир Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті миру в червні
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Україна на Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня, планує зосередитись на трьох питаннях. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з курсантами Нацакадемії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

«Ці питання: енергетична та ядерна безпека, далі питання вільного судноплавства та обміну. Це гуманітарний трек з двома підпитаннями: обмін всіх на всіх та повернення дітей, які були силою депортовані до рф», - розповів Глава держави.

За його словами, якщо такі треки будуть підтримані учасниками саміту, то планується визначити відповідальні за позитивні результати по цих напрямках держави.

«Якщо всі країни підтримають ці перші три питання, то далі будуть докладні напрацювання та їх вирішення у посередництві з країнами з російською стороною», - наголосив Президент.

Раніше в Офісі Президента озвучили дату першого Саміту миру та місце проведення.

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