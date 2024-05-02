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В Офісі Президента озвучили дату першого Саміту миру та місце проведення

11:37, 2 травня 2024
Перший Саміт миру пройде 15 – 16 червня у швейцарському Бюргенштоку.
В Офісі Президента озвучили дату першого Саміту миру та місце проведення
Джерело фото: Getty Images
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Перший Саміт миру для України відбудеться 15–16 червня. Як повідомили в Офісі Президента, місцем його проведення сторони обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

У Саміті візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Засади роботи цього заходу було вироблено та погоджено під час низки міжнародних зустрічей радників із національної безпеки, ініційованих Офісом Президента для опрацювання Української формули миру.

В ОП наголошують, що Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході.

Саміт присвячено розробці рамок для досягнення цієї мети, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за інформацією ЗМІ, очікується близько 80-100 країн.

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