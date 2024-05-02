В Офісі Президента озвучили дату першого Саміту миру та місце проведення

Перший Саміт миру пройде 15 – 16 червня у швейцарському Бюргенштоку.

Джерело фото: Getty Images

Перший Саміт миру для України відбудеться 15–16 червня. Як повідомили в Офісі Президента, місцем його проведення сторони обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

У Саміті візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Засади роботи цього заходу було вироблено та погоджено під час низки міжнародних зустрічей радників із національної безпеки, ініційованих Офісом Президента для опрацювання Української формули миру.

В ОП наголошують, що Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході.

Саміт присвячено розробці рамок для досягнення цієї мети, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за інформацією ЗМІ, очікується близько 80-100 країн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.