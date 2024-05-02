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В Офисе Президента озвучили дату первого Саммита мира и место проведения

11:37, 2 мая 2024
Первый Саммит мира пройдет 15 – 16 июня в швейцарском Бюргенштоке.
В Офисе Президента озвучили дату первого Саммита мира и место проведения
Источник фото: Getty Images
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Первый Саммит мира для Украины состоится 15-16 июня. Как сообщили в Офисе Президента, местом его проведения стороны избрали Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

В Саммите примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов. Основы работы этого мероприятия были выработаны и согласованы во время ряда международных встреч советников по национальной безопасности, инициированных Офисом Президента для проработки Украинской формулы мира.

В ОП подчеркивают, что Саммит станет платформой для диалога относительно путей достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права. Уважение этих принципов засвидетельствовали все приглашенные к участию в мероприятии.

Саммит посвящен разработке рамок для достижения этой цели, чтобы стимулировать будущий мирный процесс.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что, по информации СМИ, ожидается около 80-100 стран.

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