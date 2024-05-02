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Как заказать электронный ученический билет для бесплатного проезда в транспорте Киева

14:16, 2 мая 2024
Если пластиковый ученический уже добавлен в Киев Цифровой, то можно сразу перейти в его настройки и превратить в цифровой.
Как заказать электронный ученический билет для бесплатного проезда в транспорте Киева
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Теперь электронный ученический билет для бесплатного проезда можно заказать в приложении Киев Цифровой. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Цифровой Киев.

В то же время существующие пластиковые карты продолжают действовать.

Для заказа электронного билета необходимо:

  • обновить приложение;
  • выбрать сервис «Заказ учащегося», заполнить данные ученика и заказать цифровой билет;
  • получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;
  • добавить ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».

Если пластиковый ученический уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровое. Если у ребенка пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной к электронному.

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