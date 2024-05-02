Как заказать электронный ученический билет для бесплатного проезда в транспорте Киева

Теперь электронный ученический билет для бесплатного проезда можно заказать в приложении Киев Цифровой. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Цифровой Киев.
В то же время существующие пластиковые карты продолжают действовать.
Для заказа электронного билета необходимо:
Если пластиковый ученический уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровое. Если у ребенка пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной к электронному.
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