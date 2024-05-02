Как заказать электронный ученический билет для бесплатного проезда в транспорте Киева

Если пластиковый ученический уже добавлен в Киев Цифровой, то можно сразу перейти в его настройки и превратить в цифровой.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Теперь электронный ученический билет для бесплатного проезда можно заказать в приложении Киев Цифровой. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Цифровой Киев.

В то же время существующие пластиковые карты продолжают действовать.

Для заказа электронного билета необходимо:

обновить приложение;

выбрать сервис «Заказ учащегося», заполнить данные ученика и заказать цифровой билет;

получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;

добавить ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».

Если пластиковый ученический уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровое. Если у ребенка пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной к электронному.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.