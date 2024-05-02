В Киеве на строительстве мужчина погиб под бетонной плитой, что сорвалась

Вызов о несчастном случае на строительстве поступил от скорой медицинской помощи.

Источник фото: КАРС

В столице на строительстве в Шевченковском районе человек погиб под сорвавшейся бетонной плитой. Об этом сообщили в КАРС «Киевская служба спасения». Как отмечается, вызов о несчастном случае на строительстве поступил от скорой медицинской помощи.

На месте чрезвычайного происшествия работали спасатели КАРС, ГУ ГСЧС в г. Киеве и представители полиции.

Тело погибшего мужчины освободили из-под бетонной плиты с помощью специнструментов и крана.

По факту происшествия ведется служебное расследование.

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