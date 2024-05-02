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У Києві на будівництві чоловік загинув під бетонною плитою, що зірвалася

16:39, 2 травня 2024
Виклик про нещасний випадок на будівництві надійшов від швидкої медичної допомоги.
У Києві на будівництві чоловік загинув під бетонною плитою, що зірвалася
Джерело фото: КАРС
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У столиці на будівництві у Шевченківському районі людина загинула під бетонною плитою, що зірвалася. Про це повідомили у КАРС «Київська служба порятунку». Як зазначається, виклик про нещасний випадок на будівництві надійшов від швидкої медичної допомоги.

На місце надзвичайної події працювали рятувальники КАРС, ГУ ДСНС в м. Києві та представники поліції.

Тіло загиблого чоловіка звільнили з-під бетонної плити за допомогою спецінструментів та крана.

За фактом події провадиться службове розслідування.

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