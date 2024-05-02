У США розкритикували законопроект про «іноагентів», який пройшов друге читання у Грузії: Може підірвати відносини з Вашингтоном

У Держдепі США заявили, що цей законопроект поставив Грузію на «небезпечну траєкторію».

У Держдепі США розкритикували ухвалення в другому читанні законопроекту "про іноагентів" у Грузії. Як відомо, у Тбілісі постійно протестують проти цієї ініціативи.

У США зазначають, що цей законопроект "інспірований кремлем", а влада Грузії хоче з його допомогою "змусити замовкнути критичні голоси та зруйнувати активне громадянське суспільство Грузії". Відповідну заяву опублікував Державний департамент США.

"Цей закон і антизахідна риторика "Грузинської мрії" поставили Грузію на небезпечну траєкторію. Заяви та дії уряду Грузії несумісні з демократичними цінностями, що лежать в основі членства в ЄС та НАТО, і тим самим ставлять під загрозу шлях Грузії до євроатлантичної інтеграції", – заявили у Держдепі.

Також там додали, що законопроект може підірвати відносини Грузії та США.

Нагадаємо, що парламент Грузії 1 травня підтримав у другому читанні законопроект про "іноагентів", який викликав численні протести в країні. Остаточне третє голосування заплановане на середину травня.

Слід зазначити, що у Тбілісі люди масово протестують проти цього законопроекту. Ввечері 28 квітня в Тбілісі відбувся марш до будівлі парламенту, який закінчився затриманнями та сутичками.

Як писала «Судово-юридична газета», США стурбовані просуванням законопроекту про "іноагентів" у Грузії.

Замість терміна «агент іноземного впливу» у законопроекті використовуватиметься термін «організація, яка представляє інтереси іноземної держави». Лідер парламентської більшості партії влади Мамука Мдінарадзе заявив, що законопроект передбачає єдину вимогу — оприлюднення власного річного фінансового звіту організаціями, які отримують іноземне фінансування, за порушення якого передбачено фінансові санкції.

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