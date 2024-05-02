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Поспішають оновити дані: до ТЦК Києва вишикувалися великі черги чоловіків, фото

11:18, 2 травня 2024
Люди приходять щоб стати на облік або оновити дані.
Поспішають оновити дані: до ТЦК Києва вишикувалися великі черги чоловіків, фото
Фото з відкритих джерел
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У Деснянському та Солом’янському районах Києва помітили великі черги чоловіків біля Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які приходять щоб стати на облік або оновити дані. Відповідні фото публікують в мережі.

Очевидці зазначають, що люди годинами стоять в коридорах, щоб оновити дані та пройти медичну комісію.

Додамо, що упродовж останніх днів біля ТЦК зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Як зазначив начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Роман Істомін, це не добровольці чи ті, хто отримав повістку, а переважно люди, які мають відстрочку від мобілізації або ж бронювання.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗС України прокоментували великі черги чоловіків біля ТЦК. Там зазначили, що це добре, але центри комплектування працюють 24/7, тому можна підібрати зручний час. Також у Сухопутних військах нагадали про можливість зателефонувати до ТЦК.

Напередодні стало відомо, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Військовозобов’язані повинні будуть вказати свої дані та заповнити три «поля» – номер телефону, електронну пошту, фактичну адресу проживання.

 

Деснянський ТЦК та СП

Солом'янський ТЦК та СП

Як писала «Судово-юридична газета», прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов’язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону.

У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначить Кабмін.

Крім цього, ми писали, що поліція зможе спільно з представниками ТЦК вручати повістки, а також затримувати і доставляти громадян до ТЦК, якщо ті порушили правила військового обліку або законодавство про мобілізацію.

Також «Судово-юридична газета» писала, що 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062), який передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

У випадку, якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Верховна Рада 10 квітня схвалила у першому читанні.

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