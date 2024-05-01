Черги біля ТЦК зросли, але це не добровольці, — речник Полтавського ТЦК Істомін

У Полтавському ТЦК повідомили, що переважна більшість тих, хто стоїть у чергах, це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або для бронювання.

Фото: korrespondent.net

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін повідомив, що черги біля ТЦК трохи збільшилися, але це не добровольці. Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

За його словами, переважна більшість тих, хто стоїть у чергах, це військовозобов’язані, які мають або підстави для відстрочки, або мають підстави для бронювання.

«Протягом останніх днів черги дійсно трішки збільшилися, але більше спостерігається не військовозобов’язаних, які прибули добровільно, чи хоча за повістками, а військовозобов’язаних, яких присилають підприємства для бронювання», - сказав він.

Також він нагадав, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби.

«Певна їхня частина, які приходять, щоб стати на військовий облік, також у цих чергах є», - заявив Істомін.

Як писала «Судово-юридична газета», прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов’язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону.

У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначить Кабмін.

Нагадаємо, що 4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку (законопроект 10062), який передбачає, що дані про номер телефону, адресу, електронну пошту заносять до Реєстру військовозобов’язаних.

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