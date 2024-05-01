Очереди возле ТЦК выросли, но это не добровольцы, — спикер Полтавского ТЦК Истомин

В Полтавском ТЦК сообщили, что подавляющее большинство стоящих в очередях это военнообязанные, имеющие основания для отсрочки или для бронирования.

Фото: korrespondent.net

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин сообщил, что очереди возле ТЦК немного увеличились, но это не добровольцы. Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

По его словам, подавляющее большинство стоящих в очередях это военнообязанные, которые имеют либо основания для отсрочки, либо имеют основания для бронирования.

«В последние дни очереди действительно немного увеличились, но больше наблюдается не военнообязанных, прибывших добровольно, хотя по повесткам, а военнообязанных, которых присылают предприятия для бронирования», - сказал он.

Также он напомнил, что продолжается увольнение военнослужащих срочной службы.

«Определенная их часть, которая приходит, чтобы стать на военный учет, также в этих очередях есть», - заявил Истомин.

Как писала «Судебно-юридическая газета», принятый в целом Верховной Радой 11 апреля закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

Отдельно для тех, кто уже состоит на учете, установлена обязанность предоставить данные об актуальном адресе и номере телефона.

В том числе это касается тех лиц, которые находятся за границей. Особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей, определит Кабмин.

Напомним, что 4 апреля вступил в силу закон о цифровизации военного учета (законопроект 10062), который предусматривает, что данные о номере телефона, адресе, электронной почте заносятся в Реестр военнообязанных.

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