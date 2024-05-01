«Как вам хлам»: Укрпочта продала ретроавтомобили на 3,28 млн гривен, что на 60% дороже

Укрпочта провела 7 аукционов и продала устаревший автопарк на 3,28 миллиона гривен.

Источник фото: Telegram / Igor Smelyansky

Первые аукционы по продаже устаревшего автопарка АО «Укрпочта» приносят значительные доходы. Генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что на этих аукционах удалось собрать 3,28 миллиона гривен, что на 60% превышает начальную цену.

«Вчера состоялось 7 аукционов на сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе - 60%+. Как Вам «хлам»?", - сказал Смелянский.

Сегодня запланированы три дополнительных аукциона с общей стоимостью лотов в 400 тысяч гривен. Кроме того, 6 аукционов, на которые был только один участник, будут продлены еще на 7 дней в Закарпатье, Львове, Тернополе, Николаеве, Ровно и Ивано-Франковске.

«Это называется „эффективное использование государственного имущества“. Не украли, не раздали (своим или не своим), а прозрачно продали на аукционе и теперь эти средства вложим в развитие компании и подготовку к зиме. Еще 3 аукциона на сумму 400 тысяч + состоятся сегодня. Спасибо всей команде, которая обеспечила такой результат", - подчеркнул генеральный директор.

Также повторные аукционы состоятся в Днепре, Харькове и Одессе из-за обстоятельств безопасности. Кроме того, компания планирует объявить о новых торгах, на которых будет выставлено еще 500 автомобилей.

«Возможно, кто-то вчера не успел. Не беспокойтесь. Во-первых, скоро мы выставим еще 500 автомобилей. Во-вторых, мы имеем еще 6 аукционов с 1 участником (Закарпатье, Львов, Тернополь, Николаев, Ровно, Ивано-Франковск), где срок аукциона продлен на 7 дней. Сегодня вечером дадим на них ссылки. Еще 3 аукциона (Днепр, Харьков, Одесса), в силу известных причин, будут объявлены снова в четверг утром. Участники будут иметь 14 дней на подачу заявок", - добавил Смелянский.

Кроме этого, Смелянский отметил, что Укрпочта готовится к сложной зиме, приобретя дрова, печки и мобильные АЗС, чтобы обеспечить работу там, где кроме них никого нет и никого не будет.

Ранее Укрпочта нестандартно объяснила цель продажи старых авто: «Да, выставили гнилое говно на аукцион».

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