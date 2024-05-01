«Как вам хлам»: Укрпочта продала ретроавтомобили на 3,28 млн гривен, что на 60% дороже

Первые аукционы по продаже устаревшего автопарка АО «Укрпочта» приносят значительные доходы. Генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что на этих аукционах удалось собрать 3,28 миллиона гривен, что на 60% превышает начальную цену.
«Вчера состоялось 7 аукционов на сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе - 60%+. Как Вам «хлам»?", - сказал Смелянский.
Сегодня запланированы три дополнительных аукциона с общей стоимостью лотов в 400 тысяч гривен. Кроме того, 6 аукционов, на которые был только один участник, будут продлены еще на 7 дней в Закарпатье, Львове, Тернополе, Николаеве, Ровно и Ивано-Франковске.
«Это называется „эффективное использование государственного имущества“. Не украли, не раздали (своим или не своим), а прозрачно продали на аукционе и теперь эти средства вложим в развитие компании и подготовку к зиме. Еще 3 аукциона на сумму 400 тысяч + состоятся сегодня. Спасибо всей команде, которая обеспечила такой результат", - подчеркнул генеральный директор.
Также повторные аукционы состоятся в Днепре, Харькове и Одессе из-за обстоятельств безопасности. Кроме того, компания планирует объявить о новых торгах, на которых будет выставлено еще 500 автомобилей.
«Возможно, кто-то вчера не успел. Не беспокойтесь. Во-первых, скоро мы выставим еще 500 автомобилей. Во-вторых, мы имеем еще 6 аукционов с 1 участником (Закарпатье, Львов, Тернополь, Николаев, Ровно, Ивано-Франковск), где срок аукциона продлен на 7 дней. Сегодня вечером дадим на них ссылки. Еще 3 аукциона (Днепр, Харьков, Одесса), в силу известных причин, будут объявлены снова в четверг утром. Участники будут иметь 14 дней на подачу заявок", - добавил Смелянский.
Кроме этого, Смелянский отметил, что Укрпочта готовится к сложной зиме, приобретя дрова, печки и мобильные АЗС, чтобы обеспечить работу там, где кроме них никого нет и никого не будет.
Ранее Укрпочта нестандартно объяснила цель продажи старых авто: «Да, выставили гнилое говно на аукцион».
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