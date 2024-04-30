«Так, виставили гниле на аукціон», – Укрпошта нестандартно пояснила мету продажу старих авто

АТ «Укрпошта» пояснила, що продає автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон.

Джерело фото: Telegram / Igor Smelyansky

Акціонерне товариство «Укрпошта» неочікувано відреагувало на критику, пов'язану з продажем 531 своїх старих автомобілів.

В пості компанії на Twitter йдеться: «Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не йоб**лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон».

Раніше генеральний директор компанії Ігор Смілянський оголосив про продаж старих автомобілів. «Ми виставляємо на «Prozorro.Продажі» 531 авто, здебільшого 90-х та 2000-х років, які або поповнять автопарк когось з колекціонерів, або (на що я сподіваюсь) потраплять до волонтерів, і, після ремонту та перезбірки 3-4 авто в 1 на ходу, допоможуть ЗСУ там, де це потрібно», – зазначив він.

Смілянський пояснив, що компанія, акціонером якої є держава, не може просто передати ці автомобілі на фронт, тому використовує механізм продажу через «Prozorro.Продажі». «Саме тому є дуже простий і зрозумілий механізм – «Prozorro.Продажі», де всі бачать і товар, і ціну продажу. І саме ринок визначить, скільки і що коштує», – додав гендиректор.

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