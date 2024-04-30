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Суддя оштрафував Трампа на $9000 за порушення заборони критикувати свідків

21:35, 30 квітня 2024
Суд в Нью-Йорку висунув обвинувачення Трампу за неповагу до суду та наказав йому видалити образливі пости з соцмереж.
Суддя оштрафував Трампа на $9000 за порушення заборони критикувати свідків
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Суддя Нью-Йорка висунув обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу за неповагу до суду та виписав штраф у розмірі 9000 доларів за порушення судового рішення, яке забороняє критикувати потенційних свідків під час кримінального процесу. Про це повідомляє «Голос Америки».

Суддя Верховного суду Нью-Йорка Хуан Мерчан відкинув аргументи колишнього президента про те, що він реагував лише на політичні напади, коли публічно критикував двох головних свідків на суді: Майкла Коена, свого колишнього адвоката та політичного агента, і порнозірку Стормі Деніелс.

Мерчан вважає аргументи Трампа «абсурдними» та наказав йому видалити образливі пости з Truth Social, соціальної медіаплатформи колишнього президента.

У рішенні Мерчан зазначив, що він захищає право Трампа на свободу слова згідно з Першою поправкою, але попередив, що буде приймати рішення про ув'язнення у разі порушення наказу. Нові обвинувачення Трампа пов'язані з фальсифікацією звітності бізнесу для приховання грошової виплати Стормі Деніелс перед виборами в президенти США 2016 року.

Трамп заперечує всі звинувачення.

Судовий процес у Нью-Йорку може тривати ще п'ять тижнів, а Трамп виступає кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року.

Раніше суд заборонив Трампу публічно коментувати учасників процесу у справі Стормі Деніель.

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