Суд заборонив Трампу публічно коментувати учасників процесу в одній зі справ

Суд в Нью-Йорку обмежив Трампа висловлювати коментарі щодо учасників процесу у справі Стормі Деніель.

Джерело фото: glavcom

Суд у Нью-Йорку відповідно до постанови заборонив екс-президенту Дональду Трампу висловлювати публічні коментарі стосовно свідків, прокурорів, та інших осіб, пов'язаних з майбутнім кримінальним процесом у справі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель за мовчання. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Суддя Хуан Мерчан ухвалив постанову наступного дня після призначення дати початку судового процесу на 15 квітня, відхиливши прохання адвокатів про відкладення до літа.

«З огляду на те, що ми наближаємося до судового розгляду, безсумнівно, очікуваний ризик заподіяння шкоди нині має першорядне значення», - підкреслив суддя.

Згідно з постановою, Трампу заборонено робити будь-які публічні заяви щодо потенційних свідків та присяжних, а також будь-які висловлювання, спрямовані на переслідування персоналу суду, команди обвинувачення чи їхніх родичів. У разі порушення цієї постанови Трамп може бути звинувачений у неповазі до суду, оштрафований або навіть засуджений до ув'язнення.

Однак колишній адвокат Трампа Майкл Коен висловив сумніви у тому, що екс-президент дотримається цього обмеження.

«Наскільки знаю Дональда, він спробує порушити заборону, найнявши людей зі свого оточення, які виконуватимуть його накази, незалежно від наслідків», - заявив Коен.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.