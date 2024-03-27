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Байден готовий за рахунок підвищення податків підтримати Україну у боротьбі з «м'ясником путіним»

08:34, 27 березня 2024
Президент Байден назвав путіна «м'ясником» під час виступу в Північній Кароліні.
Байден готовий за рахунок підвищення податків підтримати Україну у боротьбі з «м'ясником путіним»
Джерело фото: Getty Images
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу перед виборцями у штаті Північна Кароліна використав гострі слова, називаючи диктатора російської федерації володимира путіна «м'ясником». Він також висловив готовність до надання підтримки Україні, якби розглядалася можливість підвищення податків для мільярдерів. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Під час виступу в Північній Кароліні, президент Байден розглядав ініціативу зі збільшення податку на прибуток для осіб з великими доходами з 8,2% до 25%. За його словами, такий крок міг би призвести до збору до 400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

«Уявіть, що ми могли б зробити із цим. Ми могли б суттєво скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато. У тому числі нарешті захистити Україну від м’ясника путіна», - підкреслив глава американської держави.

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