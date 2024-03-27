Байден готов за счет повышения налогов поддержать Украину в борьбе с «мясником путиным»

Президент Байден назвал путина «мясником» во время выступления в Северной Каролине.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления перед избирателями в штате Северная Каролина использовал острые слова, называя диктатора российской федерации владимира путина "мясником". Он также выразил готовность к оказанию поддержки Украине, если бы рассматривалась возможность повышения налогов для миллиардеров. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Во время выступления в Северной Каролине, президент Байден рассматривал инициативу по увеличению налога на прибыль для лиц с большими доходами с 8,2% до 25%. По его словам, такой шаг мог бы привести к сбору до 400 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.

"Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы сделать так много. В том числе наконец защитить Украину от мясника путина", - подчеркнул глава американского государства.

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