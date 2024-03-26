Сборная Украины победила Исландию и вышла на Евро-2024

Сборная Украины по футболу победила команду Исландии 2:1 в финале квалификации на Евро-2024.

Во вторник, 26 марта, сборная Украины по футболу в тяжелом матче одолела Исландию в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года и вышла в основную часть турнира.

Игра, которая прошла на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав», завершилась со счетом 2:1.

Украина – Исландия – 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Цыганков (Таловеров, 88), Малиновский (Зинченко, 63), Судаков, Мудрик – Яремчук (Довбик, 72)

Исландия: Вальдимарссон – Пальссон, Ингассон, Гретарссон, Тораринсон (Финссон, 63) – Й. Гвюдмундссон, Харальдссон (Андерсон, 87), Траустассон, Торстейнссон (Эллертссон, 87) – А. Гудьонсен (Оскарссон, 63), А. Гудмундссон.

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